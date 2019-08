‘Slaaphormonen verergeren slapeloosheid alleen maar’

Zo’n 500 wetenschappers deden die oproep vandaag bij NOS Op 3 . ,,De zorgen zijn terecht’’, zegt Bos, oprichter van Slaapmakend, een kliniek voor gedragstherapie om beter te leren slapen. ,,Melatonine is inderdaad geen inslaapmiddel, maar een hormoon dat de timing van je biologische klok beïnvloedt.’’ Dat kan volgens Bos handig zijn als je een jetlag hebt, maar helpt je niet beter slapen. Bos waarschuwt voor een vicieuze cirkel. ,,Het middel wordt vaak te laat ingenomen, waardoor het natuurlijke ritme verschuift en het vervolgens moeilijker wordt om op tijd op te staan. Het gevolg is ook dat je ‘s avonds later moe wordt en moeilijker in slaap valt. Uiteindelijk verergeren de slaaphormonen dus de slaapproblemen.’’

Timing

Als je moeite hebt met in- of doorslapen, is cognitieve gedragstherapie tegen insomnie (CGTi) de meest effectieve behandeling. Bos: ,,Daar is al jarenlang wetenschappelijke consensus over en dat is ook opgenomen in de officiële richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Helaas zijn er in Nederland nog te weinig psychologen en huisartsen met voldoende kennis over CGTi, maar gelukkig is dat rap aan het veranderen.’’