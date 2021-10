Slachterij Gosschalk ziet 1480 Duitse McDonald’s stoppen met afname rundvlees

Gosschalk zat twee maanden dicht op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), maar mocht de deuren eind augustus weer openen onder verscherpt toezicht van die autoriteit. De slachterij bleef daarbij vlees leveren aan de OSI-Group, een van de belangrijkste leveranciers van de 1480 Duitse filialen van McDonald’s.

De OSI-Group en McDonald’s werden geïnformeerd door PETA, een internationale organisatie die zich ook in Duitsland inzet voor het welzijn van dieren. Beide bedrijven kregen in juni van dit jaar de undercoverbeelden te zien die in de slachterij van Gosschalk zijn gemaakt. Hierdoor besloot de OSI-Group om geen vlees meer uit Epe te halen.