Slachting onder moeflons: 'Moet ik dan alles met stroom afzetten en er een gevangenis van maken?’

Deelkastje van Eveline wordt telkens geplunderd: ‘Bakjes zure room op straat leeggekne­pen’

Eveline Kleijn is er helemaal klaar mee. Het deelkastje met levensmiddelen voor haar deur valt met enige regelmaat ten prooi aan vandalen. Of het wordt in één keer leeggehaald. ,,Ik denk er serieus over na om ermee te stoppen.”