Slachtoffer (15) steekpartij Drachten overleden

De steekpartij vond op 22 december omstreeks 21.00 uur plaats voor café Pietje Bel in Drachten. De 15-jarige jongen werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. De twee verdachten gingen ervandoor maar de politie wist hen later die avond aan te houden. Het ging om een 15-jarige jongen uit Gorredijk en een 14-jarige jongen uit Drachten.



De emoties liepen na het incident hoog op. Tijdens de hulpverlening werden de hulpdiensten gehinderd door omstanders. De politieagenten hebben wapenstokken gebruikt om de omstanders van de hulpverleners af te halen. ,,Een agent raakte gewond na een woordenwisseling met enkele personen. Hij werd daarbij mishandeld en is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis’’, aldus de politie vandaag.



In een video op Dumpert is te zien hoe omstanders slaags raken met de politie. Een man stapt agressief af op een politieagent die met een wapenstok de belager op afstand probeert te houden. Vervolgens vindt een vechtpartij plaats tussen meerdere omstanders en de politie. De politieagent liep een gebroken neus op. De verantwoordelijke ging ervandoor.