Slachtoffer liquidatie Amsterdam is thaibokstrainer Saban Berk

Verkrach­ting en aanslag mogelijk tegelijk behandeld in zaak tegen Gökmen Tanis

17 juni Het OM overweegt de verkrachtingszaak waarin Gökmen Tanis verdachte is samen te voegen en gelijktijdig te behandelen met de behandeling van de tramaanslag. Dat zegt het OM in reactie op vragen van deze nieuwssite. ,,Een beslissing daarover is nog niet genomen,” aldus het OM. Tanis moet op 1 juli voor het eerst voor de rechter komen vanwege de aanslag op de tram. Twee weken later is de verkrachtingszaak gepland.