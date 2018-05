Slachtoffer steekpartij Emmeloord overleden

update Lachen uit angst: Robin (24) en zijn ouders zaten in shock in auto Beekse Bergen

16:52 Wel lachen en filmen, maar niet ingrijpen. De 24-jarige Robin de Graaf en zijn ouders krijgen er op sociale media flink van langs dat ze niet zijn uitgestapt om het Franse gezin in Beekse Bergen te waarschuwen voor de jachtluipaarden. ,,Op de beelden lijkt het alsof we ons vermaken, maar geloof ons: we zijn compleet in shock en weten simpelweg niet hóe we moeten reageren”, vertelt Robin aan deze krant.