Slachtofferhulp: stop met kwetsen op sociale media

Harde cijfers over het online lastigvallen van slachtoffers heeft Slachtofferhulp Nederland niet, maar medewerkers krijgen steeds vaker vragen over vervelende ervaringen op sociale media, zegt bestuursvoorzitter Rosa Jansen. ,,Mensen zouden voortaan eerst na moeten denken en zich inleven in het slachtoffer voordat ze een reactie op social media plaatsen.”

‘Afschuwelijke posts’

Op verschillende plaatsen zijn vanochtend ontbijtsessies waar de deelnemers praten over het thema. In Utrecht zijn burgemeester Jan van Zanen en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aanwezig bij het ontbijt, evenals Jacob Sesselaar, die het gezicht van de campagne is. Hij kreeg naar eigen zeggen te maken met ‘afschuwelijke’ posts over zijn broer die vorig jaar verongelukte nadat hij achter het stuur in slaap was gevallen. ,,Dat het Jan-Willems eigen schuld was, dat hij gedronken zou hebben, dat hij te hard gereden zou hebben. Allemaal niet waar, het was een noodlottig ongeval waarbij Jan-Willems vermoeidheid hem fataal is geworden.”