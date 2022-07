Slager Dennis hakt live zijn varken aan stukken in een show met rockmuziek

Farmers Defence Force denkt toch na over gesprek met Remkes nu LTO ‘zich niet aan afspraak heeft gehouden’

Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) denkt er toch over na om in gesprek te gaan met bemiddelaar Johan Remkes. Eerder sprak de actiegroep nog van een boycot. Maar nadat LTO Nederland gisteren bekendmaakte toch aan tafel te gaan, is de organisatie bang dat er straks afspraken worden gemaakt waarover zij niets te zeggen hebben gehad.

14:20