Slagerij gooit de deur op slot: ‘Met dank aan Eneco voor de torenhoge energieprijzen’

,,Met veel verdriet en boosheid hebben we de slagerij moeten sluiten”, schrijft eigenaar Paul van Dorp op Facebook in een bedankje aan zijn trouwe klanten. Hij geeft daarbij aan dat de energiekosten twaalf keer hoger werden dan voorheen. Tevens was er volgens hem sprake van een teruglopend aantal klanten, waardoor de winkel de energierekening niet meer kon voldoen.

Negentiende eeuw

De ambachtelijke slagerij heeft wortels die teruggaan tot in de negentiende eeuw. Het bedrijf met vele klanten in de regio is steeds overgegaan van vader op zoon. Vorig voorjaar werd nog feestelijk het 15-jarig bestaan in Waddinxveen gevierd.



Eind deze maand sluit in het Waddinxveense winkelcentrum Groensvoorde ook Dé Groenteman, de enige nog zelfstandige groente- en fruitzaak in het Gouwedorp, vanwege oplopende kosten.