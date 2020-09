Slagtand van een mammoet kopen? Dat kan in deze loods op Urk: ‘Klanten betalen soms 10.000 euro’

kaart: boetes in jouw gemeente Wildplas­sen kostte ons vorig jaar 2,4 miljoen euro; studenten­stad Nijmegen kleurt rood

2 september Even je behoefte doen in de bosjes of tegen een boom kan je duur komen te staan. Vorig jaar zijn er vijfduizend meer wildplassers op de bon geslingerd dan het jaar ervoor. Dat kostte de betrapten in totaal 2,4 miljoen euro, zo blijkt uit cijfers van het CJIB.