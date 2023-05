Slapend meisje (4) vergeten in de bus na schoolreisje: ‘Ze is over het hoofd gezien’

Het is de schrik van iedere ouder: dat je kind vergeten wordt op schoolreisje. Het werd donderdag realiteit voor een 4-jarig meisje, dat per ongeluk werd achtergelaten in de bus die haar had moeten afzetten op haar school in Eindhoven.

De kleuter was na het schoolreisje in het Brabantse Uden in de bus in slaap gevallen en niemand - zowel de begeleiders van school als de buschauffeur - had in de gaten dat ze niet was uitgestapt. Na een paar minuten was duidelijk dat het meisje nog in de bus zat, die intussen was doorgereden naar een recreatiepark in Helvoirt om de bovenbouwleerlingen van basisschool ‘t Palet op te halen.

Snel werd contact gelegd met het touringcarbedrijf en de buschauffeur, die toen de kleine ontdekte in zijn bus. Het kind heeft er niets van gemerkt, zegt basisschooldirecteur Ruben Adriaans tegen deze site. ,,Ze werd wakker gemaakt door een leraar bij aankomst in Helvoirt, en die heeft daar met haar op haar moeder gewacht.” De school had aangeboden om het meisje weer met de bus vol bovenbouwleerlingen terug naar school te brengen, maar daar piekerde haar moeder niet over.

Want moeder Antje is woest, vertelt ze aan Omroep Brabrant. ,,Je kijkt toch even of er niemand meer in de bus zit voordat die vertrekt. Een tasje in de bus vergeten kan nog gebeuren, maar een kind? Ze is pas vier jaar oud”, zegt ze. ,,Je vertrouwt je kinderen toe aan school, en dan krijg je dit. Niemand had meteen door dat ze miste. Dat raakt me wel, snap je? Ik vertrouw het allemaal even niet meer nu.”

Boetekleed

Directeur Adriaans zegt ‘het boetekleed aan te trekken’. ,,De schoolreisdag is altijd een hoogtepunt voor de leerlingen, maar is nu zeer vervelend geëindigd, vooral voor moeder. Ik voel haar verdriet en boosheid, want dit had inderdaad nooit mogen gebeuren”, zegt hij. De leerlingen worden volgens hem tijdens een schoolreisje meerdere keren per dag geteld. ,,Ook na het uitstappen. Het was hectisch, er stonden ouders de kinderen op te wachten (die niet naar de bso gingen, zoals het 4-jarige meisje, red.) en de bus moest gelijk door om de andere leerlingen op te halen. We hebben een fout gemaakt door haar over het hoofd te zien, dat is duidelijk. We gaan na hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit nooit meer gebeurt.”

De directeur van touringcarbedrijf Van Gompel, Gert-Jan Lommerse, zegt zich verantwoordelijk te voelen. ,,Het is op meerdere plekken misgegaan. Bij school, bij de begeleiding vanuit de school en bij onze chauffeur, die volgens het protocol altijd de bus moet controleren voordat hij vertrekt. Ook al zegt iemand: ‘Rijd maar, de bus is leeg’, zoals hier was gebeurd.” Lommerse heeft de chauffeur hierop aangesproken, en is vrijdag met een kleinigheidje naar de moeder van het meisje gegaan om excuses aan te bieden. ,,Ik heb zelf drie kinderen, ik kan me goed voorstellen wat ze voelt.”

