Slavernijmonument in Vlissingen na één dag al beklad: ‘Schandalig!’

Het slavernijmonument op de boulevard in Vlissingen is na één dag al beklad met leuzen en stickers. ,,Ik weet wel dat mensen zich misdragen, maar dit had ik niet verwacht. Schandalig!” aldus de Vlissingse kunstenaar Zeus Hoenderop die het monument heeft ontworpen. Er is nog niemand aangehouden.

,,Afschuwelijk als er zoiets gebeurt”, zei minister Carola Schouten na afloop van de herdenking van het slavernijverleden in de Middelburgse Abdij. ,,Het onderstreept nog maar eens hoe belangrijk het is dat we met elkaar praten over het slavernijverleden. Dat negeren of het er niet over hebben is niet de oplossing. En of je het er nou wel of niet mee eens bent, racisme is afschuwelijk. Als ik hier om me heen kijk, zie ik veel mensen die wél belangstelling hebben voor deze dag. Laat deze trieste gebeurtenis dat niet allemaal overschaduwen.”

Volledig scherm De muur bij het monumentje is beklad met diverse racistische spreuken. © Guido van der Heijden

Vandaag nog gaat de gemeente proberen de leuzen weer te verwijderen, laat woordvoerder Leonie van Ooijen van de politie weten. De politie is een onderzoek begonnen en heeft de bekladding vastgelegd. Zeus Hoenderop heeft aangifte gedaan van racisme en vernieling van zijn eigendom. Van Ooijen: ,,We wachten de aangiftes af. We vinden dit onacceptabel en ongepast. Of het nu gaat om een synagoge die beklad is met hakenkruizen of om vernieling van een slavernijmonument, wij nemen het ernstig op. Dat het kunstwerk illegaal geplaatst is, is voor ons niet relevant.”

Onacceptabel

De gemeente Vlissingen laat in een reactie weten dat de bekladding onacceptabel is en dat de leuzen op de gemeentelijke eigendommen dus vandaag nog zullen worden verwijderd. ,,Dat accepteren we nooit, dus nu ook niet.” Het kunstwerk zelf wordt níet meegenomen in de schoonmaakbeurt: ,,Dat is van de kunstenaar zelf”. Ook zal de gemeente aangifte doen tegen de (nog) onbekende afzender van de racistische uitlatingen.