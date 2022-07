Sleutelspeler internationaal kinderpornonetwerk gearresteerd in Zaandam

Een 46-jarige man uit Zaandam die ervan wordt verdacht een belangrijke rol te hebben vervuld in een internationaal kinderpornonetwerk is onlangs gearresteerd. De politie spreekt over een sleutelspeler van een georganiseerde groep die verschillende kinderpornowebsites beheerde.

De man werd op 13 juli gearresteerd in zijn woonplaats, maken de politie en het OM vandaag bekend. Zijn voorarrest is vandaag met 90 dagen verlengd.

De recherche startte in oktober vorig jaar het onderzoek naar de verdachte nadat het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme informatie had ontvangen uit Amerika. De Zaandammer zou een steeds grotere rol vervullen binnen een georganiseerde groep die verantwoordelijk zou zijn voor het opzetten en in stand houden van een online kinderpornografisch chatplatform en verschillende, op zichzelf staande kinderpornografische websites. De Zaandammer zou het technisch onderhoud van de websites doen.

Politiehack

De verdachte had zijn handelen volgens de politie goed afgeschermd voor de buitenwereld en zich digitaal zwaar beveiligd. De politie zag zich daarom genoodzaakt hem te hacken, op basis van de in 2019 in werking getrede Wet Computercriminaliteit III. Agenten kregen daardoor online toegang tot verschillende apparaten van de verdachte en kregen zo een uitgebreid beeld van de omvang van zijn criminele handelen.

De verdachte had daarnaast beveiligingsmaatregelen genomen om te zorgen dat het strafbare materiaal dat hij in bezit had bij een eventuele aanhouding niet zou worden opgemerkt. De recherche zegt dat met de hack te hebben voorkomen.

De wettelijke hackbevoegdheid mag alleen worden ingezet als er sprake is van de verdenking van een ernstig strafbaar feit en na machtiging door een rechter-commissaris. In 2021 kreeg het Digital Intrusion Team (Digit) van de Landelijke Eenheid 28 keer een bevel om de hackbevoegdheid toe te passen.

