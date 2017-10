Slimme basisschoolleerling loopt zich steeds vaker warm op 'grote school'

Giebelend duiken de meiden weer achter hun computer. Deze negen weken volgen ze Design & Innovatie, een vak dat op het Corderius eigenlijk aan mavoleerlingen wordt gegeven. De groep 8'ers leren de basisprincipes van allerlei computerprogramma's, waarin ze bijvoorbeeld zelf logo's kunnen maken of foto's kunnen bewerken. ,,Ze denken vaak heel wat te kunnen, maar dat valt best nog tegen", zegt Wouter van Gorkum, die eigenlijk leraar biologie is, maar in de masterclass dit vak geeft. ,,Meester, kunt u me helpen. De computer start niet op." Een leerling springt op en roept hem. ,,Zo grappig, ze noemen me allemaal meester, maar verder merk je eigenlijk niet dat het basisschoolleerlingen zijn.''



Op het Corderius zijn wekelijks 174 groep 8-leerlingen te vinden, verdeeld over zes klassen. Eigenlijk zijn het er te veel, vindt coördinator Ad de Zeeuw, maar het kwam zo uit. ,,Als we willen, kunnen we wel acht klassen maken.''



Tientallen basisscholen vanuit de omgeving kunnen hun slimste leerlingen voor de masterclasses aanmelden. Omdat de vraag zo groot is, werkt de middelbare school met een vooraanmelding. In eerste instantie hadden zich 220 leerlingen aangemeld. ,,Maar toen hebben we tegen de scholen gezegd hoeveel kinderen ze maximaal mogen sturen. De groep 8-leraren weten het beste welke leerlingen de lessen aankunnen'', verklaart De Zeeuw.



Want de masterclasses zijn niet zomaar een wekelijks uitje. De leerlingen moeten werken. Ze krijgen ook huiswerk mee, al is dat facultatief. De Zeeuw: ,,Leerlingen kunnen tegenwoordig veel aan. Ze beginnen al in groep 2 met lezen, krijgen veel bagage mee. Ouders vinden het ook prachtig dat hun kinderen al naar het voortgezet onderwijs mogen. Er vallen in de masterclasses nauwelijks leerlingen uit."