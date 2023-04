Slingeren, botsen, racen: wegpiraat zonder rijbewijs veroorzaakt wilde achtervolging door Nederland

Rond 06.00 uur kreeg de politie een melding over een bestuurder die onveilig rijgedrag vertoonde in de buurt van de A2 bij Abcoude. Van stoppen wilde de chauffeur niets weten en dus zetten agenten de achtervolging in.

De automobilist slingerde heen en weer, zonder zich iets aan te trekken van de snelheidsmeter. Het ene moment tufte de chauffeur met een slakkengangetje van 20 kilometer per uur over de weg, even later waande hij zich een racecoureur en scheurde er met 180 kilometer per uur vandoor.