Sloper staat klaar om puin te ruimen in AZ-stadion

Kees de Groot, directeur van het sloopbedrijf, heeft het over een bijzondere en tegelijkertijd bewerkelijke klus. ,,Wij zijn sponsor van AZ en kennen het stadion door en door. We zitten er zelf ook regelmatig, dus in die zin is het bijzonder dat we het ingestorte deel in opdracht van AZ gaan weghalen. De operatie is ook bewerkelijk aangezien we de onderdelen moeten veiligstellen voor nader onderzoek. Dus we moeten erg voorzichtig te werk gaan.’’