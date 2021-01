Slot NS ov-fiets gaat voortaan open met ov-chipkaart

achter de schermen Kritiek is prima, maar je blijft van journalis­ten af (en van hun spullen)

9 januari De hoofdredactie beschrijft wekelijks waar de AD-redactie mee bezig is. Deze keer: Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio, over de eerste aangifte van 2021. En dan hebben we het niet over de belasting.