Smartengeld? Geen peil te trekken op ‘onaanvaardbare’ verschillen

Zulke grote verschillen. Bij Slachtofferhulp Nederland kunnen de medewerkers ze niet uitleggen. Neem de twee halfzussen uit Den Haag, die jarenlang werden misbruikt door een pastor uit de Ghanese kerk. Bij één van de meisjes begon het misbruik op haar vijfde en ging door tot haar twintigste. Pastor Rans D. werd in mei veroordeeld tot vijf jaar cel.



De halfzussen vroegen in het strafproces van D. om 25.000 euro immateriële schadevergoeding, oftewel smartengeld. ,,Dat kwam ons voor als een redelijk bedrag”, zegt juridisch adviseur Laurens Kock van Slachtofferhulp. ,,Maar wat kent de Haagse rechtbank toe? Slechts 5.000 euro. Wij kunnen zo’n laag bedrag niet beredeneren. We steken veel tijd in vergelijkingen met eerdere zaken, maar de conclusie is: je kunt er gewoon geen peil op trekken.”