Snackbarmedewerker laat zich niet zomaar overvallen in snackbar en grijpt naar pistool

Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe twee mensen aan het werk zijn in de snackbar. Een vrouw duikt opeens weg als zij een man ziet met een wapen. De andere medewerker, een oudere man genaamd Edsel, laat zich echter niet zomaar overvallen.



Hij zegt iets tegen de dader en doet daarna een greep naar het wapen. Hij krijgt het niet te pakken, maar zorgt er op deze manier wel voor dat de overvaller ervandoor gaat.



‘Wij zijn trots op onze held Edsel’, schrijft de snackbar op hun Facebookpagina. ‘Welke lafaard doet dit, terwijl wij ons de hele dag uit de naad werken om voor al onze klanten lekkere Dikke Kezen en patatjes te bakken?’



De dader, een jongen van een jaar of 18, vluchtte weg op een fiets, meldt de politie. Hij was in het zwart gekleed en heeft een donkere huidskleur.



Mensen die meer informatie hebben, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.