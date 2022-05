Snappen linkse politici wel voor wie ze bestaan?

FNV dreigt met acties op Schiphol vanaf 1 juni om hoge werkdruk: ‘Perso­neels­le­den vallen letterlijk om’

De FNV dreigt met grootschalige acties op Schiphol omdat de werkdruk op de luchthaven veel te hoog blijft voor onder meer beveiligers en afhandelaars van bagage. De vakbond wil dat er voor 1 juni een akkoord is met de luchthaven over het verlichten van de werkomstandigheden. ,,We gaan een hele zware zomer tegemoet.”

24 mei