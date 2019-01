Sneeuwballengooier (16) mishandeld door 73-jarige man

Glad op de weg door sneeuw en bevriezing

6:49 De kans is groot dat het vandaag opnieuw een ijsdag wordt, waarbij de temperatuur onder 0 blijft. Weerplaza waarschuwt dat het door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten in het hele land spekglad is op de weg. ,,Het blijft oppassen!”