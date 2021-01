Sneeuwtoeristen ondanks waarschuwing tóch naar Drielandenpunt: ‘Wegen kunnen drukte niet aan’

Nederland­se cameraman filmde bestorming van Capitool: ‘Ongeloof­lijk, dit nog nooit ge­zien’

7 januari Zijn kostbare cameraspullen heeft hij nog. ,,We stonden gelukkig niet vooraan, anders waren we ze waarschijnlijk kwijt geweest‘’, grijnst de Bredase cameraman Daan Wallis daags na de opzienbarende gebeurtenissen rond het Capitool in Washington.