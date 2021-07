Snelweg A79 deels onder water, code oranje afgekondigd voor Zuid-Limburg

Nicky S. ging volgens OM als beest tekeer op lichaam van loodgieter Johan, 22 jaar cel en tbs geëist

17:51 De Belgische loodgieter Johan van der Heyden is door vreselijk fysiek geweld van Nicky S. in Zoersel om het leven gekomen. S. is als een beest tekeer gegaan op het lichaam van het slachtoffer met zijn vuisten, met een pistool en tal van gereedschappen, aldus het Openbaar Ministerie. S. (32) heeft ook het stoffelijk overschot in stukken gezaagd.