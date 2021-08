Snollebollekes voor Sifan. Niet zo slim zou de feestzanger daar zélf over zeggen

Lichaam in koffers gevonden, man (25) verdacht van moord: ‘De maden kropen uit de koffer’

17:02 De 25-jarige man die afgelopen donderdag in zijn woning in Zwijndrecht is aangehouden wordt verdacht van betrokkenheid van het doden van een man die in koffers in een auto in Dordrecht is gevonden. De koffermoord kwam aan het licht, nadat de verdachte bij zijn arrestatie voor een vechtpartij verklaarde dat hij een andere man van het leven had beroofd.