Snorfietsen door helmplicht massaal opgevoerd: ‘Helm op bij 25 kilometer per uur? Je schaamt je rot’

Lezersbrief ‘Doe niet zo moeilijk snorfiet­ser, zet die helm op’

We zetten wekelijks lezersbrieven centraal zoals deze van oud-politieman Eric Aarsen uit Hengelo. Hij vindt het onbegrijpelijk dat sommige mensen klagen over de helmplicht voor snorfietsers. Meer dan eens was hij getuige van ongelukken waarbij snorfietsers en bromfietsbestuurders betrokken waren. Slachtoffers die akelig letsel opliepen omdat ze geen valhelm droegen.

10 januari