Snorfietsers in Amsterdam moeten vanaf vandaag helm op én op de rijbaan

De gemeente erkent dat het wennen zal zijn, ook voor automobilisten en andere weggebruikers. Snorfietsers mogen maximaal 25 kilometer per uur. Toen de brommers in 1999 naar de rijbaan gingen, mochten ze 30 kilometer per uur rijden. Dat leidde volgens de gemeente direct in het eerste jaar al tot minder snorfietsslachtoffers.

De Tweede Kamer stemde in 2017 in met een regeringsplan om gemeenten de mogelijkheid te geven snorfietsers naar de rijbaan te verplaatsen. Op het steeds drukker wordende fietspad zorgen deze gemotoriseerde tweewielers in Amsterdam voor veel overlast. Niet alleen door het snelheidsverschil met fietsers, maar ook door de groei van het aantal snorscooters in de hoofdstad van 11.000 in 2008 naar 35.000 in 2018.