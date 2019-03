Snowboardster Bibian Mentel geopereerd aan pijnlijke tumor in onderrug

update Meisje (17) gevonden na vermissing in Efteling: politie zocht urenlang in omgeving

18:04 KAATSHEUVEL - Bij de Efteling in Kaatsheuvel is woensdag een grote zoekactie op gang gezet voor een bezoekster die aan het begin van de middag vermist is geraakt. Dat bevestigen zowel het pretpark als de politie tegenover deze krant. De bezoekster, een meisje van 17, liep rond één uur naar de uitgang van het park en is daarna door niemand meer gezien. Rond 18.00 uur meldde de politie dat ze in goede gezondheid is gevonden.