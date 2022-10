Soap helpt bij rouwproces: ‘We kunnen een taboe doorbreken’

UitvaartspecialKijkers van Goede Tijden Slechte Tijden zijn in de ban van Shanti, een jonge moeder met een doodgeboren kindje. Het publiek reageert massaal, kijkcijfers schieten omhoog. Rouwverwerking in een soap leidt zelfs tot rouwverwerking dóór een soap.

Actrice Bertrie Wierenga (32) speelt de rol van Shanti, die hoogzwanger een ongeluk krijgt, waarna haar baby de bevalling niet overleeft. Na de zomerstop van de soap wordt het verhaal rond Shanti, die in rouw is, zeer hoog gewaardeerd. De actrice wordt overstelpt met reacties.

,,lk lees ze allemaal’’, zegt Wierenga. ,,Fijn om iets te betekenen voor anderen. Ik merk dat het verhaal mensen kan helpen, dat we een taboe kunnen doorbreken. Mensen die ook een kind hebben verloren en die moeten huilen, maar ook weer met elkaar het gesprek aangaan. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met ons? Dat het verhaal over rouwverwerking dit op gang brengt, heeft voor mij grote meerwaarde.’’

Fasen

Het rouwproces van Shanti verloopt niet volgens het boekje. Zo viert ze de komst van baby Jasmijn, ook al leeft haar dochtertje niet. Blij zijn met een dood kindje? Is dat niet heel vreemd? Nee, want rouw volgens het boekje bestaat niet, zegt dr. Lonneke Lenferink (34), gespecialiseerd in rouw en psychotrauma en als assistant-professor verbonden aan Universiteit Twente. Lenferink doet veel onderzoek naar de persisterende rouwstoornis, oftewel complexe rouw. ,,Het idee van vaste fasen van rouw hebben wij wetenschappers allang losgelaten.’’

Lange tijd werd uitgegaan van een bepaald proces bij rouwverwerking. Ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en aanvaarding. En dan klaar ermee. Maar dat is herzien: mensen kunnen fasen overslaan, in fasen blijven hangen of heel ander gedrag vertonen. En dat is voor iedereen anders.

Het viel ook Susan Stam (51) op, hoofdschrijver van GTST. ,,Bijna iedereen kent wel iemand die een kind heeft verloren. Ook ik heb de dood van een kindje in mijn directe omgeving meegemaakt. Ik heb gezien dat mensen heel verschillend hiermee omgaan.”

Volledig scherm Dr. Lonneke Lenferink is gespecialiseerd in rouw en psychotrauma. Ze is als assistent-professor verbonden aan Universiteit Twente.

Overleden Kind

Het inspireerde haar tot het verhaal dat nu speelt in de soap. ,,Het was geen vooropgezet plan, we gunden Shanti zó haar baby. Maar omdat zoveel mensen een kind verliezen, dacht ik: waarom niet dat verhaal vertellen? Ik realiseerde me wel meteen dat we daar heel zorgvuldig mee moesten omgaan.’’

Met het team is er goed over nagedacht, vervolgt ze. ,,Het moest heel integer, we mogen hierbij geen fouten maken. En het moest realistisch. Ik wilde het authentiek vertellen, ook het lelijke laten zien.’’

Stam deed veel research en raadpleegde deskundigen. En ging in gesprek met ouders die een kind hebben verloren. ,,We hebben sessies gehad voor de schrijvers, regisseurs en acteurs. Daarbij hebben we gesproken met ouders die zijn aangesloten bij vereniging Ouders Overleden Kind.”

Bertrie Wierenga kijkt terug op die sessies: ,,Het viel me op dat het zo divers was. De een gaat er mee om als: we blijven positief, we moeten door, we stappen eroverheen. De ander zit helemaal in de pijn en het verdriet. Rouw is heel persoonlijk. Wat ik heb gedaan is luisteren en observeren, hoe bewegen mensen, hoe kijken ze. Ik wilde geloofwaardig zijn in mijn rol.”

Quote Je ziet dat Shanti zo diep in haar verdriet zit dat er geen ruimte meer is voor anderen Susan Stam

Vet haar

Om de geloofwaardigheid van diepe rouw ook visueel te maken, zien we dat Shanti zich verslonst. Ze is te veel met haar rouw bezig om zich druk te maken om haar uiterlijk of om haar omgeving. Daar heeft ze geen ruimte voor in haar hoofd, zegt Susan Stam: ,,Ik wilde vet haar, afgebladderde nagellak. Shanti verwaarloost zichzelf.”

De actrice moet even lachen: ,,Ik zie er niet uit, maar dat kan me niet schelen.”

Stam legt uit hoe het verhaal tot nu toe loopt: ,,Shanti klampt zich na de bevalling vast aan de nabijheid van Jasmijn, haar doodgeboren dochtertje. Ze wil haar continu vasthouden, haar in bad doen. Shanti’s partner Rik vindt dat moeilijk, Jasmijn is immers dood?! Maar Shanti realiseert zich hoe kort de tijd is dat zij dit met haar kindje kan doen.”

De scėnes rond de begrafenis, met de baby in een mandje, grepen haar zelf ook erg aan, zegt Stam. ,,Ik was tot tranen toe geroerd. Daarna zie je dat Shanti zo diep in haar verdriet zit dat er geen ruimte meer is voor anderen. Ze sluit zich volledig af. Voor Rik is dat heel moeilijk. Hij wil het aangaan, erover praten, Shanti kan dat niet.”

Volledig scherm Acteurs Ferri Somogyi (Rik in GTST) en Wierenga (Shanti in GTST).

Relatiecrisis

De dood van een kind leidt vaak tot een relatiecrisis, weet Stam. ,,Het is zo’n taboe, ook familie en vrienden weten vaak niet hoe ermee om te gaan. De ouders die wij spraken, merkten dat ook. En hoe lang staat er voor rouw? Op een gegeven moment moet het blijkbaar klaar zijn. Het leven gaat door, krijgen ouders dan te horen.”

Ook het huwelijk van Shanti en Rik, gespeeld door acteur Ferri Somogyi, krijgt het zwaar te verduren. Hij wil actie en spant een rechtszaak aan tegen huisbaas Agaath van Dijnselburg, die hij ziet als schuldige. Shanti is ongelukkig ten val gekomen bij een explosie in de flat waar ze wonen en die op dat moment gesloten is voor renovatie. ,,Dat loopt heel anders, want Shanti krijgt het verwijt dat ze hoogzwanger de flat is binnengegaan - en dus een risico heeft genomen - en ook een keizersnede heeft afgewezen om de baby veilig te halen. Ze breekt en ontwikkelt een enorm schuldgevoel.”

Quote Om waarachtig te zijn put ik uit een soort collectie­ve pijn en maak ik gebruik van mijn inlevings­ver­mo­gen Bertrie Wierenga, Shanti in GTST

Collectieve pijn

Sinds het verhaal van het doodgeboren kindje is GTST bedolven met reacties. ,,Het is ontploft”, aldus Stam. ,,Mensen schrijven: zó goed dat dit onderwerp wordt aangesneden, zo blij dat dit nu eens verteld wordt. Als team zijn we er volledig door overvallen. We hadden uiteraard verwacht dat het iets zou losmaken, maar op deze schaal?”

Bertrie Wierenga wordt geprezen om de wijze waarop ze haar rol vervult. Is het zwaar? ,,Ik ben vooral heel blij om dit te kunnen spelen. Om waarachtig te zijn put ik uit een soort collectieve pijn en maak ik gebruik van mijn inlevingsvermogen. Aan het einde van de dag heb ik dan een ritueel om de rol weer van me af te spoelen. Weer van Shanti naar Bertrie te gaan. Dat doe ik wel heel bewust.”

Omgaan met rouw Standaardrouw bestaat niet, maar wat als het echt een probleem wordt? Dr. Lonneke Lenferink over persisterende - oftewel complexe - rouw: ,,Je spreekt over persisterende rouw als een jaar na het verlies van een dierbare de rouw nog zo intens aanwezig is, dat het belemmerend is voor iemands dagelijks leven. Je moet dan denken aan moeite met zorgdragen voor jezelf, voor je gezin, moeite hebben met het huishouden, met studie of werk. Het algemeen dagelijks functioneren wordt dan ernstig belemmerd. In het geval van persisterende rouwklachten adviseer ik professionele hulp en begeleiding. Het gaat hierbij om maatwerk op het gebied van cognitieve gedragstherapie.” Meer informatie: rouwbehandeling.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.