Solidariteit groot: Nederlanders slepen elkaar door de crisis heen

Virus kwam als een sluipmoor­de­naar dit verpleeg­huis binnen en sloeg ongenadig hard toe

7:24 Zorggroep Ter Weel in Goes telt in Zeeland voor zover bekend de meeste cliënten die besmet zijn met corona of aan het virus zijn overleden. Een infectiegolf in een van de grotere afdelingen voor mensen met dementie was hiervan de oorzaak.