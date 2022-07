‘Solidariteitskwartiertje’: verkeer op snelwegen op sommige plekken volledig vast door bliksemactie

300 asielzoe­kers sliepen vannacht niet in een bed bij aanmeldcen­trum Ter Apel, honderd mensen lagen buiten

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben afgelopen nacht ongeveer honderd mensen buiten geslapen. Daarnaast brachten 150 mensen de nacht door op stoelen in de wachtruimte en 50 mensen in een sporthal. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) willen de asielzoekers geen gebruik maken van noodopvanglocaties elders.

14 juli