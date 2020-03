Somaliëganger (38) opgepakt op Schiphol, vocht mogelijk mee met al-Qaeda

Vervroegde vakantie en online les: sommige middelbare scholen toch dicht

16:05 Een nog onduidelijk aantal middelbare scholen sluit toch de deuren in verband met het coronavirus. Dat bevestigt de VO-raad, een organisatie van scholen in het voortgezet onderwijs. Zo gaat het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam vanaf maandag twee weken dicht en zetten scholen in Braan en Soest in op online lesgeven.