Soms denk je bijna dat het toch zo bedoeld was

Ik geloof in toeval. Dingen gebeuren soms gewoon naast elkaar en lijken dan een betekenis te krijgen. Wat meestal onzin is. Maar soms is toeval wel grappig. Dan denk je bijna dat het toch zo bedoeld was.

Ik was me aan het verdiepen in Maigret. Als ik namelijk iemand ken over wiens pensioen veel geschreven is, dan is het Maigret. Nee, ik moet dat beter formuleren: in bijna alle politieromans die Simenon schreef, zweeft Maigret in die jaren vlak voor, rond en in een paar gevallen ook ná zijn pensioen. Als je nooit Maigrets leest, weet je dat natuurlijk niet, maar ik heb er de laatste twee jaar zo’n 75 gelezen. Was het toeval dat ik de Maigrets ging lezen vlak voor mijn eigen pensioen? Misschien.

Ik weet overigens niets van Maigret vergeleken bij de echte kenners, die zich roeren op een site die ik onlangs ontdekte. Fantastisch plekje: vorsers uit alle landen die elkaar met analyses, essays en weetjes bestoken over, laten we eerlijk zijn, een imaginaire politiecommissaris. Die ook nog eens door zijn schepper Simenon maar zo’n beetje in een tijdvak gedumpt is en biografisch zeer onzorgvuldig behandeld wordt.

De belangrijkste vraag: is Maigret een gelukkige pensionado? Grappig genoeg heb ik het antwoord op die specialistensite niet gevonden. Ik moet dus op eigen gezag en onwetenschappelijk conclusies trekken. Nou is ‘gelukkig’ een woord dat niet bij Maigret past. Hij is een mopperaar, die geluksmoménten kent wanneer zijn vrouw een confit de canard heeft gekookt met een lekker bijpassend wijntje. Maar als antwoord op de vraag zou ik zeggen: in de laatste jaren van zijn werkzame bestaan aan de Quai des Orfèvres hikt hij er stevig tegenaan. Hij vreest het werkritme en de routines te missen. Anderzijds verlangt hij naar de rust van het huisje dat hij en zijn vrouw in Meung-sur-Loire hadden gekocht voor ná zijn pensionering. Maar als hij eenmaal met pensioen, op zijn 69ste, staat te wroeten in zijn kleine tuin, is hij best content. Al grijpt de rust hem soms naar de keel. Met gezonde tegenzin én heimelijk genoegen pakt hij dan af en toe een zaakje op. Ik herken het wel: opgelucht over de naderende vrijheid, een beetje bevreesd voor de leegte. Oh ja, qua toeval: weet u wanneer Maigret volgens de experts met pensioen is gegaan? In 1956. Mijn geboortejaar!