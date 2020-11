Sonja dacht mondkapjes te bestellen, in werkelijkheid werd haar rekening geplunderd

Update CORONA­KAART | Domper: lichte stijging besmettin­gen in de regio, kijk hier hoe het bij jou zit

10 november ARNHEM - Het aantal dagelijks coronabesmettingen in de regio is weer iets toegenomen. In de hele regio werden 485 positieve testen gemeld aan het RIVM. Gisteren waren dat er 364. Dat lijkt echter de maandagdip te zijn die ontstaat doordat er in het weekend minder besmettingen worden doorgegeven. Over heel Nederland is er sprake van een stabilisatie.