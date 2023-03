Sophie’s tafeltje blijft leeg na tragisch ongeval: ‘Veel huilen, handje vasthouden of met klas naar buiten’

Histori­sche uitspraak: man (28) veroor­deeld voor stiekem afdoen van condoom

Een 28-jarige Rotterdammer is door de rechter veroordeeld omdat hij in de zomer van 2021 stiekem zijn condoom afdeed tijdens de seks. De uitspraak is historisch: nooit eerder werd in Nederland iemand voor zo'n vergrijp gestraft.