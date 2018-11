sorryjohan : homo's confronteren Johan Derksen met hun coming-outverhaal

Tientallen homoseksuelen delen vandaag hun, vaak moeizame, coming-outverhaal op sociale media onder de hashtag #sorryjohan. Het is een reactie op voetbanalist Johan Derksen die in Veronica Inside zei dat ‘als je een beetje karakter hebt, je gewoon uit de kast komt'. Hij ziet zelf ook nu het probleem niet, zegt hij tegen deze site.

‘Sorry Johan, dat ik als tiener werd uitgescholden voor ‘vieze pot’, er rare handgebaren werden gemaakt en ik uit alle macht probeerde om verliefd te worden op een jongen zodat ik normaal zou zijn, of me in ieder geval normaal zou voelen', schrijft Tessa op Twitter. Het was de opmaat naar een moeizame coming-out.

De verhalen zijn een reactie op recente uitzendingen van het tv-programma Veronica Inside. Daarin kwam vorige week een brandbrief van twee jongen homo's aan de orde. Zij riepen in die brief de KNVB op iets te doen aan de homo-onvriendelijke sfeer in de stadions en het betaald voetbal in het algemeen. Zo zijn er nauwelijks homoseksuele profvoetballers die voor hun geaardheid durven uitkomen.

Derksen nam de twee jongens op de korrel in het tv-programma. ,,Je moet als homo wel een beetje zelfspot hebben en tegen grappen kunnen. We moeten niet doorslaan in dit land.’’ Later stelde hij ook: “We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit.’’

In een reactie aan deze site laat Derksen vanochtend weten de golf aan verhalen nog niet te hebben meegekregen. ,,Ik zit niet op Twitter.’’ Verder is hij weinig onder de indruk. ,,Mensen zijn uiteraard vrij om te reageren, maar de overgevoeligheid van allerlei stromingen in dit land wordt hysterisch.’’

In dezelfde aflevering van Veronica Inside werden verschillende grappen gemaakt over homo's. In een discussie over Veronica Inside-onderbroeken zei Derksen dat bij Albert Verlinde ‘inside op de achterkant moet staan'. Op de opmerking van Hans Kraaij jr. dat hij geen enkel probleem zou hebben met een homoseksuele collega-voetballer zei René van der Gijp: ,,Jij zou met een homo in de badkuip gaan zitten na de training?’’