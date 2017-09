SP voor langere stop op alle missies: 'Zeker weten dat alles veilig is'

Maar een paar dagen pauze is volgens Karabulut te kort. Het SP-Kamerlid denkt eerder een langere periode, bijvoorbeeld een halfjaar. ,,De minister schrijft immers zelf ook dat ze binnen een termijn van zes maanden gaat reageren.” Ook wil zij weten of de Nederlandse missies in Mali, Irak en Afghanistan vanaf 1 januari nog wel verlengd kunnen worden, daartoe heeft het demissionaire kabinet twee weken besloten. ,,De OVV zegt dat er bij defensie een immense druk is om te voldoen aan politieke doelen. Hoe kun je dan met goed fatsoen die missies verlengen?”



Ook VVD-Kamerlid Albert van den Bosch stelt dat hij bij het debat van dinsdag die vraag ‘zeker gaat stellen’. Op die dag debatteert de Tweede Kamer met minister Hennis over het OVV-rapport. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind noemt het besluit van de VVD-bewindsvrouw voor een extra controle in missiegebieden ‘een adequate reactie’. ,,Het is goed dat de minister alles nog eens dubbel laat checken. Maar ik wil dan ook weten: wat betekent die check? Blijft iedereen dan in de kazerne? Hoe lang duurt dat?”