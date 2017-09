Spanning bij formatie om NIPT

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn verdeeld over NIPT. Vandaag moeten zij echter wel stemmen over een motie van de PvdA en de SP die de regering verzoekt in de toekomst de NIP-test te betalen voor alle vrouwen, via het zorgpakket of anders via een subsidieregeling.



Momenteel kunnen alle zwangere vrouwen vragen om een NIPT om erachter te komen of hun ongeboren vrucht gezond is. De test kost 460 euro per keer, maar wordt niet vergoed via de basisverzekering. De overheid betaalt uit een subsidiepot 285 euro mee, de vrouw die de test ondergaat, betaalt de resterende 175 euro.



Maar hoe gaat het verder na 1 april 2020, als deze proef afloopt? Zorgminister Schippers kreeg nul op het rekest, nadat zij haar belangrijkste pakketadviseur vroeg of de NIPT voor alle zwangere vrouwen vergoed kan worden via het basispakket. Vergoeding is alleen fair bij medische indicatie, luidde het oordeel.