Spanning in culinaire wereld; wie krijgt een ster én wie raakt hem kwijt?

code oranje Later op de dag sneeuwval met grote kans op overlast

11:10 In het zuiden van het land is het vanochtend op een aantal plekken opnieuw begonnen met sneeuwen. De buien trekken in de middag naar de rest van het land. Weerplaza geeft op dit moment al Code Oranje vanwege de verwachte overlast als gevolg van de sneeuwval. Er wordt op sommige plekken tot 15 centimeter sneeuw verwacht.