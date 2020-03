Specialisten: slik bij voorkeur paracetamol bij coronavirus en geen ibuprofen

Apothekers en medicijnautoriteit CBG adviseren patiënten met het coronavirus om paracetamol te slikken in plaats van ibuprofen. In Frankrijk wordt het gebruik van ibuprofen afgeraden, omdat deze pijnstiller de virusinfectie zou verergeren. Zo ver gaan Nederlandse deskundigen niet.

Wie koorts of keelpijn heeft door het coronavirus kan het beste paracetamol slikken, zegt Ka-Chun Cheung van de apothekersorganisatie KNMP tegen de honderden coronapatiënten die momenteel thuis moeten uitzieken.



Cheung, zelf ook apotheker, reageert hiermee op de Franse minister van volksgezondheid en neuroloog Olivier Véran. Die riep coronapatiënten afgelopen weekend via sociale media op om geen ibuprofen meer te slikken. De pijnstiller zou vanwege de ontstekingsremmende werking de reactie van het immuunsysteem verminderen. Dit zou ook een risico zijn bij andere infectieziekten. Cheung zegt echter: ,,Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat Ibuprofen een averechts effect veroorzaakt.”

Nare bijwerkingen

Volgens Cheung is er nog te weinig kennis over het virus beschikbaar om te beweren dat ibuprofen schadelijk is. Hij raadt de pijnstiller om een andere reden af: ,,Ibuprofen geeft een hogere kans op maagbloedingen en nierschade. Bovendien kan de wisselwerking met andere geneesmiddelen, zeker bij ouderen, nare bijwerkingen geven. Ik adviseer dan ook met klem om bij voorkeur paracetamol te slikken. Deze pijnstiller geeft het minste bijwerkingen en helpt voldoende tegen algehele malaise als koorts en keelpijn.”

Ook volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is er geen gepubliceerd bewijs dat ibuprofen de infectie verergert. Wel adviseert het CBG om dezelfde reden als Cheung paracetamol ‘als veilige en betere keus’. ,,Dit geldt zeker voor mensen met hart- en vaatziekten, en maag-darmproblemen”, aldus een CBG-woordvoerder.

Lege schappen

Maar dan moet er natuurlijk wel paracetamol te koop zijn. Sinds het kabinet donderdagmiddag een landelijke maatregel afkondigde om zo veel mogelijk thuis te blijven, werden alle mogelijke pijnstillers gehamsterd. De schappen van supermarkten en apothekers waren binnen een mum van tijd leeg.