Spectaculair minder oorpijn en buikgriep door coronamaatregelen

Moeder tegen man (24) die haar tienerzoon doodreed in Tilburg: ‘Ik haat je met heel mijn ziel’

21:00 ,,Een zaak met een enorme impact met begrijpelijk veel emoties.” Dat zei de rechter vandaag in de zaak tegen de automobilist die in de zomer van 2018 een 14-jarige fietser aanreed in Tilburg. De jongen overleed onderweg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De moeder van het slachtoffer is vervult van wrok. ,,Ik wens je de zwaarste denkbare straf toe.”