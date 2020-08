‘Spionage-apparaat gevonden in auto Russische diplomaat in Nederland’

Niet best

De Nederlandse politie nam in 2013 de tweede man van de Russische ambassade Dmitri Borodin mee naar het bureau. Buren hadden geklaagd dat de diplomaat zich agressief gedroeg tegen zijn kinderen. Eerder had zijn vrouw al enkele auto’s geramd. Rusland pikte de aanhouding niet en Nederland bood excuses aan. In datzelfde jaar werd een Nederlandse diplomaat mishandeld in zijn woning in Moskou. De destijds tweede man van de Nederlandse ambassade in Moskou, Onno Elderenbosch, werd in oktober 2013 in zijn huis in elkaar geslagen door twee mannen. Dat gebeurde op een moment dat de relatie tussen Nederland en Rusland gespannen was. Moskou was op dat moment woedend over de arrestatie van een Russische diplomaat in Den Haag. De mishandeling werd door sommigen gezien als een wraakactie.