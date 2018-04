Spitsuur bij autobedrijven: weg met die winterbanden

Hongarije walgt van NPO-presenta­tor die Orbán 'in gezicht wil laten spugen'

12:46 De Hongaarse ambassadeur in Nederland, András Kocsis, wil dat de NPO maatregelen neemt tegen presentator Eric Smit. Die vroeg zaterdag in het radioprogramma Dr Kelder en Co aan een gast of zij de Hongaarse president Orbán in zijn gezicht wilde spugen. 'Zeer onbeschoft en verbazingwekkend', vindt de ambassadeur.