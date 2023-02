Splinternieuw deel van Scheveningen is ‘spookboulevard’: ‘Bijna alles staat nog leeg’

Spookboulevard

Het is niet de enige tegenvaller aan de kust. Ook sportcafé The Three Sisters, in Amsterdam en Delft een succes, sloot de deuren vorig najaar. En dat, terwijl eigenaar Martin Nijdam een jaar geleden in deze krant nog bezwoer alles op alles te zetten om Scheveningen uit het slop te trekken. Daar denkt hij nu heel anders over. ,,Scheveningen? Dat is trekken aan een dood paard. Mij zie je er niet meer.” Met zijn kenmerkende harde humor: ,,Hooguit nog met vijf liter benzine en een aansteker om de boel op te blazen.”