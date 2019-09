Spoedoverleg in Den Haag om chaos met tractoren tijdens boerenprotest te voorkomen

ADO Den Haag

Hoewel de boeren graag hun tractoren op het Malieveld willen parkeren, heeft de gemeente Den Haag eerder aangegeven dat er slechts vijf voertuigen op het veld mogen staan. De rest zou geparkeerd moeten worden bij het stadion van voetbalclub ADO Den Haag.



Willeam Schoonhoven (41) uit Beemte-Broekland is één van de boeren die per tractor naar Den Haag afreist. Hij hoopt dat Den Haag de voorwaarden nog aanpast. ,,Dit is een heel domme beslissing’’, zegt hij over het feit dat er maar enkele tractoren het Malieveld op mogen. ,,We komen naar Den Haag om ín Den Haag te demonstreren. Niet naast de snelweg vóór Den Haag.’’



Schoonhoven verwacht dan ook niet dat de boeren zich zomaar op een afgelegen parkeerplaats laten wegzetten. ,,Als we het doen, willen we het goed doen. Dit is geen schoolreisje. We zullen zien hoe ver we komen.’’