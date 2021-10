Spoedoverleg na rellen bij wedstrijd MVV-Roda-JC: ‘Te triest voor woorden dit’

‘Helaas niet enige incident’

Burgemeester van Breda Paul Depla, die namens de burgemeesters van de speelsteden aanschuift bij de werkgroep, laat weten: ,,Helaas is het niet het eerste incident dit jaar met geweld in en rond de stadions. Daarom is er maandag een extra overleg met de regiegroep om de situatie te bespreken en te bekijken welke stappen er gezet moeten worden. Want dat dit geweld moet stoppen, staat als een paal boven water.”



Tijdens de rellen in het stadion zijn er zes politieagenten en twee stewards van Roda JC gewond geraakt. Tien verdachten werden aangehouden. Zeven van hen zitten zaterdag rond het middaguur nog vast. Een van de gewonde agenten moest naar het ziekenhuis worden gebracht.



Zij raakten gewond doordat relschoppers onder meer stoelen en borden naar hen gooiden. Hoeveel gewonden er in het voetbalpubliek zijn gevallen, is volgens de politie niet bekend.