Spooksteden in beeld: zo verlaten ziet Nederland er nu uit

Coronahoes­ter krijgt acht weken cel: ‘Asociaal gedrag joeg agenten doodsangst aan’

11:43 ARNHEM - ,,Ik hoest jullie zo nog een keer in het gezicht, ik hoop dat jullie er ziektes van oplopen.’’ Seyfi W. (46) hoestte agenten meerdere malen overdreven van nabij in het gezicht, nadat hij in Apeldoorn was aangehouden voor het bedreigen van zijn vriendin.