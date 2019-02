Spoorboekje 2020: meer ic's naar Oosten en Thalys eerder naar Disneyland

Terwijl de nieuwe dienstregeling pas twee maanden functioneert, werken de spoorwegen al weer hard aan het rooster voor 2020. Wat de roostermakers bij NS betreft, stijgt het aantal intercity’s tussen Utrecht en Amersfoort van 4 naar 6 per uur. In de zomer gaan er zes strandtreinen rijden tussen Haarlem en Zandvoort, dat zijn er nu vier.



Reizigers in Noord-Nederland gaan er wat de spoorwegen betreft flink op vooruit: dankzij de nieuwe generatie sprinters die dit jaar op het spoor komen wordt de verbinding tussen Groningen en Zwolle vier minuten sneller. ,,De sprinters trekken veel sneller op, wat minuten scheelt,” zegt woordvoerder Erik Kroeze.



Dezelfde tijdswinst geldt voor de route Leeuwarden-Meppel. Door een betere overstap op Meppel zijn reizigers uit Friesland uiteindelijk een kwartier eerder in de Randstad. De treinen worden op de Friese route ook beter over het spoor verdeeld, waardoor wachttijden afnemen.

Quote De dienstrege­ling voor 2020 wordt niet meer per minuut, maar per 6 seconden gepland NS in plannen voor 2019

51.000 reizigers erop vooruit

Inwoners van de regio Deventer gaan er eveneens op vooruit. Doordat het aantal reizigers tussen Utrecht en Deventer groeit, wil NS het aantal intercitys dat rijdt op de route Utrecht, Apeldoorn en Deventer in de spits van 1 naar 3 per uur uitbreiden. Zo'n duizend mensen per dag profiteren hier van.



Dankzij het nieuwe rooster, dat medio december intreedt, wordt de treinreis dagelijks voor 51.000 mensen minstens 3 minuten sneller, 9.000 mensen zijn 3 tot 10 minuten langer onderweg. 500 reizigers gaan meer dan 10 minuten trager Voor 95 procent van de treinreizigers verandert er niet of nauwelijks.



Ook voor de internationale lijnen stelt NS diverse verbeteringen voor. Een aantal Thalyssen zullen voortaan eerder vertrekken, zodat ze al voor de opening van Eurodisney Parijs (om 10:00) aankomen. ,,Deze aanpassing maakt het reizen naar Disneyland nog aantrekkelijker,” schrijft NS in de Adviesaanvraag Dienstregeling 2020. Ook worden een aantal treinen verlengd, zodat er meer plekken beschikbaar zijn.



Verder lezen na de graphic

Volledig scherm Graphic dienstregeling, mogen we vrij gebruiken! © NS

Planning per zes seconden