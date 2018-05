'Sportcoach vergrijpt zich aan verstandelijk beperkte pupil (16)'

Over de aard van de ontucht en de identiteit van het slachtoffer en de verdachte wil de politie niets zeggen. Er zijn vooralsnog geen andere aangiftes voor ontucht gedaan tegen de man. Volgens de Telegraaf is de verdachte werkzaam als trainer bij Cabooter Handbal Venlo en judovereniging Alcides in Baarlo, waar zijn vrouw ook actief is. Het slachtoffer heeft naar verluidt een verstandelijke beperking. Twee wandelaars zouden de trainer op heterdaad hebben betrapt toen hij in een bos ontuchtige handelingen bij haar verrichte.

Never nooit meer

Beide sportclubs bevestigen aan deze site dat een trainer verdacht wordt van ontucht met een lid. ,,Dit had nooit mogen gebeuren en we betreuren het enorm'', zegt Geert Meerts, voorzitter van de handbalvereniging. ,,We kunnen niet begrijpen wat er is gebeurd en waarom.'' Meerts is ergens 'blij' dat de ontucht niet in de sporthal zelf heeft plaatsgevonden, aangezien dat het hart van de club is. ,,Maar het is zeker dat de verdachte never nooit meer bij deze vereniging komt. Hij is zaterdag geroyeerd.''



Ook bij de judovereniging is het nieuws hard aangekomen. ,,We kunnen ons er allemaal niets bij voorstellen'', zegt voorzitter Jo Bleser aangeslagen. De vertrouwenspersoon van de vereniging kreeg afgelopen vrijdag een melding van de ouders van het slachtoffer. Dat gebeurde tien minuten voordat de verdachte een training zou geven. Daarop is de man direct uit het pand verwijderd en is een andere trainer ingeschakeld. De club heeft volgens de voorzitter 'gepaste maatregelen' genomen. Zo is de verdachte voorlopig niet welkom in de sporthal.



Beide clubs werken samen met de politie bij het onderzoek.