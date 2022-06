Sportvliegtuig stort neer in Zwarte Meer bij Kraggenburg: scheepvaart stilgelegd

met videoHet sportvliegtuigje dat in het Zwarte Meer tussen Genemuiden en Kraggenburg is gecrasht, is gevonden. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Flevoland. Het gaat om een lesvliegtuig uit Lelystad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het scheepvaartverkeer over het Zwarte Meer ligt voorlopig stil.