Sportvliegtuig stort neer in Zwarte Meer: duikers zoeken naar inzittenden

met videoEen sportvliegtuigje is vanochtend in het Zwarte Meer gecrasht. Het gaat om een lesvliegtuig uit Lelystad. Het wrak is gevonden, maar het is onduidelijk hoeveel mensen er aan boord waren en of zij het hebben overleefd. Het scheepvaartverkeer over het Zwarte Meer ligt voorlopig stil.